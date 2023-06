Il principe Harry | Da quando sono nato mi dicono che non sono figlio di mio padre

'Ho sperimentato l'ostilità della stampa da quando sono nato', ha detto il. Arrivato a Londra nel secondo giorno - lunedì è stato assente perché doveva festeggiare a Montecito il compleanno della figlia Lilibet Diana - del processo contro il Mirror Group ...Per molti anni, il, il secondogenito di re Carlo III , ha convissuto con i rumors e gli articoli di giornale che sostenevano che non fosse il figlio dell'attuale sovrano d'Inghilterra, ma il frutto di ...Ilha fornito la sua testimonianza nel processo che lo vede coinvolto contro alcuni tabloid britannici. Difronte all'Alta Corte di Londra ilsi seduto tra il banco dei ...

Harry in tribunale a Londra, cosa ha detto «Dicevano che mio padre non era Carlo, ho avuto paura di essere ca ilmessaggero.it

Per molti anni, il principe Harry, il secondogenito di re Carlo III, ha convissuto con i rumors e gli articoli di giornale che sostenevano che non fosse il figlio dell'attuale ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...