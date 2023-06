Il principe Harry con il volto tirato e stanco | “In me notevoli livelli di paranoia e sospetto… Sentivano di tutto ascoltando messaggi privati e sensibili”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ildi, quando dopo la sua prima e lunga giornata da testimone la porta a vetri dell’Alta Corte di Londra si riapre dandolo in pasto ai click dei fotografi, accalcati sulla strada con i teleobiettivi allungati. Dentro i tribunali inglesi non sono permesse le telecamere ma qui fuori i riflettori mediatici diil mondo sono accesi sulribelle, e determinato, che finalmente entra nel ring per combattere la battaglia contro i tabloid britannici che meditava da tempo. Una crociata astiosa, vendicativa e senza esclusioni di colpi che prosegue oggi, dopo lo storico inizio di ieri quando dopo 130 anni si è visto di nuovo un membro della famiglia reale con la mano sulla Bibbia a giurare di dire la verità alla corte, prima di sottoporsi a 5 ore di ...

JAMES HEWITT - Il parla del gossip che lo ha accompagnato per quasi tutta la vita, il sospetto che fosse figlio dell'...Lo ha confessato il, 38 anni, riferendosi all'annosa questione di chi sia effettivamente suo padre, Carlo III o il maggiore James Hewitt, con cui Lady Diana ebbe una lunga storia d'...Ma non solo, il ha anche rivelato il suo più grande rimpianto per aver perso la donna che amava veramente, Chelsy Davy, che sarebbe dovuta diventare sua moglie.

Il Principe Harry si è presentato presso l'Alta Corte di Londra per il processo contro il tabloid britannico. Il Duca avrebbe attaccato tutti senza pietà, ma qualcosa nelle sue dichiarazioni non torna ...In tribunale durante il controinterrogatorio è apparso agitato, confuso e stressato Entrato ottimista e sorridente, il duca di Sussex ha lasciato l'Alta Corte pensieroso.