Il prezzo e i tempi degli F-16 all’Ucraina

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La possibilità di ricevere gli F-16 è stata salutata dagli ucraini come una grande conquista. Ma oltre aitecnici, non certo immediati e neppure tali da cambiare il corso della guerra, e oltre alla necessità correlata di dover poi mantenere efficiente un sistema d’arma comunque molto costoso, c’è un fattore che pare essere del tutto ignorato: gli F-16, per quanto aggiornabili, sono aeroplani vecchi che dovranno essere sostituiti entro un decennio qualora le capacità dei velivoli russi (o in futuro cinesi) rimarrà quello attuale. Dunque, è necessario un ragionamento su come potrebbe essere ricostituita la forza aerea ucraina dalla fase finale del conflitto fino a un possibile – ma non scontato - ingresso nella Nato. Se nel breve termine alcune nazioni in aria di sostituzione dei jet acquisiti negli anni Ottanta possono consegnarli a Kiev prelevandoli dai loro ...