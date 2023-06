Il Patto sulla migrazione Ue rischia di essere bocciato un’altra volta

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Bruxelles. Le possibilità che i ministri dell’Interno dell’Ue raggiungano un accordo sul nuovosue asilo nella loro riunione di domani sono ridotte al mi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Viceversa, se si sostanzia nella pratica undi reciproca legittimazione e se il Pd, ...governo ha formalizzato la presentazione di un emendamento sui poteri della Corte dei Conti al decreto...IlBiden - Scholz sull'Ucraina si consolida: la tedesca Rheinmetall ha siglato con... ...l'Occidente ha intrapreso una guerra reale Il discorso del presidente russo alla parata del 9 maggio...Il Parlamento ha messo in piedi una posizione chiara, ma abbiamo bisogno adesso del Consiglio (che proprio in questi giorni sarà impegnato in una maratona negoziale sulUemigrazione e l'...

Patto Ue su immigrazione e asilo: accordo vicino ma niente obblighi sulle quote Il Fatto Quotidiano

Cinque giorni di tempo per ripristinare la piena funzionalità h24 del servizio di Emodinamica del “Barone Romeo” di Patti, poi ...Nel passo indietro, il povero Rocca è di nuovo inciampato: per evitare l’inevitabile accusa di ostilità verso il mondo rainbow, si è detto disponibile a ripensarci (per la seconda volta) a patto di ...