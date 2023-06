Il Papa ricoverato all’ospedale Gemelli | «Ha un’occlusione intestinale | sarà operato oggi»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 giugno 2023)Francesco andrà questa mattina al CeMi, struttura geriatrica del policlinicodove è già stato ieri. Secondo quanto fa sapere l’agenzia di stampa Ansa per Bergoglio è previsto un intervento con un ricovero di almeno due giorni. Il Fatto Quotidiano scrive che il ponteficeper. L’intervento segue quello al colon del luglio 2021. Ieri ilera stato nell’ospedale per alcuni controlli, per poi tornare in Vaticano. Lo scorso 29 marzo, Bergoglio era statonella struttura romana fino al 1 aprile in seguito a un’infezione respiratoria. L’agenzia di stampa AdnKronos parla di una laparotomia: ovvero l’incisione e apertura della parete addominale, per permettere l’intervento ...