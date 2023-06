Il Papa operato. Intervento riuscito

Ilè sveglio, sta bene e ha anche scherzato col chirurgo che lo haall'ospedale Gemelli di Roma. È lo stesso chirurgo, il dottor Sergio Alfieri, a raccontarlo nel bollettino medico alla ...Ilsta bene . Sono le prime parole del Professor Sergio Alfieri che all' Ospedale Gemelli di Roma hail Pontefice. Un intervento chirurgico di tre ore c he "si è svolto senza complicazioni". ...La7.it - Si alzano le imposte di due finestre al decimo piano dell'Ospedale Gemelli di Roma, il segnale cheFrancesco è tornato nell'appartamento a lui riservato nell'ospedale. L'operazione all'...

Papa Francesco operato all’addome: intervento di 3 ore, nessuna complicazione. LIVE Sky Tg24

Roma, 7 giu. (askanews) - "Il Santo padre sta bene. È sveglio, vigile e ha già fatto la prima battuta 10 minuti fa". Lo ha detto il chirurgo del Policlinico Gemelli di Roma, Sergio Alfieri che, con la ...Quindi, oggi...: archiviate le posizioni di Conte e Speranza sull'inchiesta Covid, il neo vice-capogruppo del Pd e il titolo sulla masturbazione ...