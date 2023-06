Il Papa è ricoverato al Gemelli

Ilè arrivato al policlinico Gemelli , entrando dall'ingresso principale, salutato da una piccola folla di giornalisti e curiosi. La macchina del, con i vetri oscurati, è entrata ...Francesco è statoal Policlinico Universitario Gemelli per "un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi". Lo ha detto in una comunicazione ai ...Già nel luglio del 2021Francesco era stato costretto a sottoporsi ad un intervento che aveva comportato l'asportazione di parte del colon. IL RICOVERO DIFRANCESCO A MARZO PER PROBLEMI ...

Papa Francesco ricoverato al Gemelli, sarà operato all'addome AGI - Agenzia Italia

Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Universitario Gemelli per "un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi". (ANSA) ...