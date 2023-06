Il Papa di nuovo ricoverato al Gemelli Oggi previsto un altro intervento chirurgico per evitare il pericolo di occlusione intestinale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Stamattina dopo l’udienza generale in piazza San Pietro Francesco è stato trasportato al Policlinico. Il problema sarebbe una complicanza nel punto in cui fu operato nel 2021 per diverticolite

Francesco diricoverato. Nel pomeriggio, per un'occlusione intestinale, sarà sottoposto, al Gemelli , a un intervento chirurgico di laparatomia e plastica della parete addominale con ...Leggi Anche Roma,Francesco è stato operato al Policlinico Gemelli - Il Pontefice resterà in ospedale almeno 5 giorni Leggi Anche Che cos'è la stenosi del colon, che ha costrettoFrancesco a un intervento al Policlinico Gemelli 'L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre, si' e' resa necessaria a causa di un laparocele ...Francesco diricoverato. Nel pomeriggio, per un'occlusione intestinale, sarà sottoposto a un intervento chirurgico di laparatomia e plastica della parete addominale con protesi. Continua a ...

Il papa andrà al Gemelli, previsto un ricovero Agenzia ANSA

Francesco sarà sottoposto a una operazione in anestesia generale. Programmati diversi giorni di ricovero per seguire il decorso medico ...Le ultime notizie sulle condizioni di Papa Francesco: potrebbe essere operato in giornata Papa Francesco sarà sottoposto a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale ...