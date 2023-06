Il Napoli ha dominato il campionato | lo scudetto non è mai stato in discussione Juve | Milan | Inter dove eravate?

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ilsi è distinto dominando anche le big storiche delitaliano di serie A –ntus. NOTIZIE CALCIO. Nel panorama calcistico italiano, ilspicca come un colosso incontra, lasciando alle spalle le big storiche –ntus. Quest’anno, le squadre top hanno mostrato una performance vacillante, tra cadute e rialzate., il Gigante delA novembre, prima del Mondiale, ilsi trovava in una posizione privilegiata, avendo otto punti in più del. Molti avrebbero potuto pensare che si trattasse di un vantaggio passeggero, ma la verità è che il ...