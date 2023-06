Il mondo col fiato sospeso Papa Francesco operato all' addome al Gemelli

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Articolo aggiornato alle ore 18:30. Clicca qui per seguire gli ultimi aggiornamenti AGI - È terminato con successo dopo tre ore all'ospedaledi Roma l'intervento chirurgico a, in anestesia generale. L'operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi non ha registrato complicazioni. A effettuare l'intervento la stessa equipe che ha seguito il Santo Padre due anni, guidata dal professor Sergio Alfieri. Non si tratta del primo ricovero per Jorge Mario Bergoglio, che questa mattina alle 11.30 è arrivato al Policlinicodi Roma per sottoporsi a un intervento, programmato negli scorsi giorni, a causa di un "laparocele incarcerato", ovvero un'ernia sviluppatasi sulla cicatrice di un intervento precedente. Nel luglio del 2021 il Pontefice aveva infatti subito un ...