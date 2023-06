Il Milan ha perso anche lui | c’è l’accordo

... la Fiorentina si è classificata ottava in Serie A - nonostante abbia vinto nove volte esolo ...tra avversari di Serie A e Premier League è stata in occasione della vittoria per 2 - 1 del...Vuole finire diversamente da come é andata esattamente un anno fa quandocontro il Real ... In semifinale ha vinto il doppio confronto con il(0 - 2 all'andata e 1 - 0 al ritorno ). ...... da aggiungere a quella di averesenza incassare nemmeno un euro i vari Donnarumma, ... quindi, visto che è tutto chiaro, anche se il difficile per Cardinale e il suo nuovoincomincia adesso.

Paolo Maldini esonerato dal Milan. Tutti i Tapiri dell'ex capitano ... Striscia la notizia

Blog Calciomercato.com: Se c'è una cosa che difficilmente funziona bene, a mio modesto avviso ed esperienza, è la gestione collegiale, una comune difficilmente ...L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha parlato così della stagione del Milan ai microfoni di TMW Radio: "E' mancato Kessie ma anche Bennacer ...