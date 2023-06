Il Manchester City punta al Triplete nella finale di Champions

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Per loro è un sogno, chi li osserva da fuori la chiama ossessione. È questa la chiave di lettura per presentare l'avversaria dell'InterdiLeague di Istanbul: il superdi Pep Guardiola. Una squadra che ha appena vinto sia la Premier League (coronando una rimonta che a un certo punto sembrava impossibile sull'Arsenal) che l'FA Cup, superando a Wembley gli storici rivali cittadini delUnited. Ilkay Gundogan delIl centrocampista turco Gundogan festeggia il primo gol allo United indi FA Cup Will Palmer/Allstar/Getty ImagesE adesso ilvuolere al Treble (quello che in casa Inter conoscono bene ...