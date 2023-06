Il leader dei Nomadi | “Con il pubblico festeggiamo i 60 anni di carriera”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Beppe Carletti è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante “W l'Italia”, l'artista ha raccontato in radiovisione i primi 60deie il nuovo album “Cartoline da qui”. Il 5 maggio 2023, è uscito “Cartoline da qui”, il nuovo album dei. L'omonimo singolo, che ha anticipato l'album, è firmato da Luciano Ligabue. Beppe Carletti lo racconta così a RTL 102.5: «Ligabue ci ha fatto un grande regalo. Dopo aver visto una mostra dedicata ad Augusto Daolio mi ha chiamato e mi fatto sentire questa canzone, poi me l'ha regalata. In questo album ci sono tante persone che mi vogliono bene». Nei primi60, nella “bassa” emiliana, tra Modena e Reggio Emilia, Beppe Carletti e Augusto Daolio, hanno fondato i, una delle band più longeve d'Italia. ...

... nel 2016 una revisione della Costituzione ha ridotto la duratamandati presidenziali da sette ... Ousmane Sonko, 48 anni, ispettore delle tasse e viso pulito da ragazzino, è ildel partito ...... sms e messaggi whatsapp e un estratto del conto corrente bancario personale deldi Italia ...violata alcuna norma considerando che i messaggi sono stati acquisiti a seguito del sequestro...... portata avanti dalla procura di Reggio Emilia - l'attuale Premier Giorgia Meloni , allora... psicoterapeuta al centro dell'inchiesta, in quanto gestoreservizi erogati dal punto di supporto ...

Till Lindemann, accuse per il leader dei Rammstein: “Drink drogato nel backstage“ - Luce Luce

Un welfare privatizzato e benefici divenuti ormai appannaggio dei pochi che se lo possono permettere. In barba ai principi sanciti dalla Costituzione. Senso civico, cittadinanza attiva, processi ...Findus, azienda leader nel settore dei surgelati e parte del Gruppo Nomad Foods, prosegue gli impegni in sostenibilità contenuti nel manifesto “Fish For Good, per il futuro degli oceani”. In occasione ...