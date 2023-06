Il Kufsteinerland | al fascino delle montagne somma quello del relax in città | tra concerti di musica classica e shopping Tutte da provare le golose specialità tirolesi | nelle malghe e nei ristoranti alla moda

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’incanto della montagna d’estate. E la “dolce vita” di una piccolasul fiume Inn. Kufstein (500 metri), secondo centro del Tirolo, in Austria, in vacanza mette d’accordo il turista mondano che non rinuncia al piacere di girare per negozi e locali, con il naturalista che, invece, desidera un’immersione totale nella natura. Un po’ offuscata dfama dell’imperiale Innsbruck (ex residenza degli Asburgo e capitale del Tirolo), Kufstein ha ildiscreto della “secondogenita”, e molte frecce al suo arco. Innanzitutto, la Fortezza (festung.kufstein.at), che domina il centro storico con la sua possente bellezza. Trekking in, Tirolo, Austria. Leggi anche › Vacanze last minute in Europa: Austria, Lussemburgo e Zagabria ...