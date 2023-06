Il greenwashing è finito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) I consumatori chiedono alle aziende maggiore trasparenza e più dati sulla sostenibilità, e queste devono agire per soddisfare tali aspettative Le aziende sono ritenute sempre più responsabili del loro impatto ambientale e sociale. Siegwerk, fornitore globale di inchiostri e rivestimenti per imballaggi, ha assunto un ruolo di primo piano nel promuovere la sostenibilità all’interno del settore. L’azienda si impegna a produrre soluzioni di imballaggio per guidare un’economia circolare nel settore e sostenere transizioni sostenibili lungo la sua filiera. Come molte aziende, Siegwerk ha adottato un approccio incrementale al fine di espandere la propria strategia di sostenibilità. “Abbiamo iniziato il nostro viaggio verso la sostenibilità osservando come i nostri prodotti avrebbero potuto favorire un’economia circolare”, afferma Alina Marm, responsabile generale dell’Economia Circolare e ...