Il governo Meloni cancella Giuseppe Conte | la resa dei conti con La Cina

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) «Quanto è diventato faticoso lavorare con gli emissari di Pechino, soprattutto dopo lo svolgimento dell'ultimo congresso del Partito Comunista Cinese», confidano alcuni imprenditori italiani che da tempo hanno portato i loro interessi commerciali e industriali dietro la Grande Muraglia. Chi può torna indietro, per non finire sotto il dominio diretto dei commissari del popolo. È gia accaduto alla Ferretti, storico produttore di yacht, ma anche di motovedette militari che poi vengono vendute ai Carabinieri, finita da oltre un decennio alla cinese Weichai Holding, che controlla l'86,06% del capitale, mentre a Piero Ferrari e alla sua holding F Investments rimane l'11,14 per cento. IL GRANDE FRATELLO Ed è il rischio che sta correndo anche Marco Tronchetti Provera, ormai ex amministratore delegato di Pirelli, che assumerebbe l'incarico di Vice Presidente del gruppo, lasciando ...