(Di mercoledì 7 giugno 2023) su Tg. La7.it - L'immagine di unche placidamente socializza con un gruppo di giornalisti non farebbe notizia, se non fosse che si tratta dell'animale domestico di...

SI è appreso che il micio è stato adottato dai vicini di casa di. Continua a leggere su Tg. La7.it - L'immagine di unche placidamente socializza con un gruppo di giornalisti non ...... le piastrelle del pavimento tirate a lucido, il tiragraffi delposizionato di fianco al ... in bella vista su una delle pareti dell'ingresso, la stampa fotografica di Impagnatiello e..."La tortora è stata medicata ad una zampa mentre il piccolo passerotto è stato attaccato da un", spiega la dottoressaGottardi . " Per lui abbiamo previsto una doppia copertura ...

Il gatto di Giulia Tramontano adottato dai vicini TGLA7

L'immagine di un gatto che placidamente socializza con un gruppo di giornalisti non farebbe notizia, se non fosse che si tratta dell'animale domestico di Giulia Tramontano, l a giovane ventinovenne ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...