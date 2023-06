Il fondo Carlyle vuole investire nella Serie A

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ilamericano TheGroup, in possesso di un patrimonio superiore ai duecento miliardi di dollari statunitensi,nel calcio italiano. A dichiararlo, come riporta Calcio e Finanza, è l’amministratore delegato Marco De Benedetti: “Il calcio e lo sport in generale hanno dimostrato di essere una proprietà molto preziosa che ha ulteriori potenzialità da sfruttare“. Lo stesso De Benedetti, intervistato da Bloomberg Tv, ha spiegato che con l’ingresso di nuovi professionisti all’interno della dirigenza, ora è possibile fare passi avanti. LaA, infatti,attirare l’attenzione di altri investitori internazionali per fornire maggiore supporto ai club del nostro campionato, rinforzando l’immagine all’estero. Aggiunge Calcio e Finanza: “De Benedetti ha affermato ...

Ildi private equity Taste of Italy, che fa parte del gruppo Dea Capital Alternative Funds ... in corsa, secondo le indiscrezioni, ci sarebbero infatti Tikehau Capital,(probabilmente ...... ha spinto sull'acceleratore dell'offerta azzerando il debito della squadra 'e creando un...quota e investano nel club assieme alle società statunitensi Elliott Investment Management e...(Thomas). Frasi sulle persone che non sono sincere. Hai incontrato sulla tua strada una ... fino in. Le donne sono sempre vere, anche in mezzo alle loro più grandi falsità , perché sono ...

Il fondo di private equity Carlyle punta a finanziare la Serie A Calcio e Finanza

Il fondo di private equity Carlyle intravede grandi opportunità di crescita nel mondo del calcio e sarebbe entusiasta di un accordo per finanziare il calcio italiano. A dirlo è l’amministratore ...Suscripciones/Servicio al cliente: Celular: +56 9 71386534 Fijo: +56 2 23391047 - servicioalcliente@df.cl. - Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs.