(Di mercoledì 7 giugno 2023) Per la prima volta unvienenell'aula della. Si tratta deldei deputati M5S Gilda Sportiello e Riccardo Ricciardi. Il piccolo Federico, di soli due mesi, ha fatto il suo esordio a Montecitorio sulla scorta della decisione della giunta per il Regolamento che consente alle deputate mamme - a seguito di un odg presentato dstessa Sportiello e approvato dall'aula nella scorsa legislatura - di partecipare ai lavori parlamentari con i loro bimbi edttarli nell'emiciclo fino al compimento di un anno. Per l'ttamento è stata allestita una postazione nell'ultima fila superiore dell'aula. "Una giornata importante, speriamo sia soltanto l'inizio di un diritto garantito ovunque", ha sottolineato la parlamentare ...

La Silva decide di chiudere con lui , solo al ritorno di Carolina con suo. Intanto ... Adela , nonostante le promesse fatte a Rosalia, non tronca la sua relazione con German e isi lasciano ...Chi ha invece una carico, avrebbe fringe benefit fino a 1660 euro, configli la soglia esentasse sale a 1320 euro. Per chi non ha figli, invece, fringe benefit fino a mille euro. Tutto ...... che molto raramente ha lasciato il fianco del: 'Mi seguiva ovunque, ricordo anche a Quelli ...ma con mia mamma non pensavo di poter soffrire in questo modo' ha confessato il conduttore che a...