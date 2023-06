Il dottor Max Goodwn torna al timone del New Amsterdam e si ritrova ad affrontare problemi personali e professionali | a partire dal rapporto con Helen Stasera alle 21 45 il primo dei tredici episodi finali

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ryan Eggolda indossare i panni delMax Goodwin in New5. I nuovidell’ultima stagione – in onda da21.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity – segnano la fine di un’avventura durata cinque anni. Era il 2018 quando la serie debuttava negli Stati Uniti e successivamente in Italia. Ambientata in uno degli ospedali pubblici più antichi di New York, ha raccontato l’altra faccia della medaglia della sanità statunitense. Non soltanto, dunque, rapporti sentimentali e non tra medici e storie di pazienti, ma anche gli aspetti più burocratici e meno romantici dei medical drama. “New ...