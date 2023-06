Il Btp Valore vola oltre 11 miliardi di euro

Sicuramente saranno proposti dei nuovianche nel corso di quest'anno ". Lo ha affermato Davide Iacovoni , Responsabile del Debito Pubblico presso il MEF, in un'intervista al GR 1, mentre è in corso il collocamento del nuovo ...Continua a mantenersi tonica la domanda per il. A meta' del terzo giorno di collocamento, infatti, gli ordini arrivati dai piccoli risparmiatori (oltre 106mila) si attestano a poco meno di 3 miliardi, non lontani dai valori registrati ...Fino a venerdì 9 giugno è possibile acquistare la prima emissione del nuovo, la nuova famiglia di titoli di Stato riservata ai piccoli risparmiatori (mercato retail) che potranno ...

Il Btp Valore è ancora richiesto, oggi sottoscritti già 2 miliardi Agenzia ANSA

Ma tra i due ci sono differenze che è fondamentale conoscere per non sbagliare. BTP: arriva Valore, la prima emissione per i piccoli risparmiatori I BTP sono Buoni del Tesoro Poliennali, ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 giu - Continua a mantenersi tonica la domanda per il BTp Valore. A meta' del terzo giorno di collocamento, infatti, gli ordini arrivati dai piccoli ...