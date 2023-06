Il Btp Valore balza oltre 14 | 8 miliardi nei primi 3 giorni

Resta tonica, infine, la domanda deinel terzo giorno di offerta, con ordini oltre i 3 miliardi di euro.Continua a correre la domanda per ilnel terzo giorno di collocamento. A fine giornata, sono arrivate sottoscrizioni per un importo pari a 4,217 miliardi di euro (5,195 miliardi ieri) a fronte di poco piu' di 152mila contratti ...Nuovo balzo per il, che chiude il terzo giorno di sottoscrizioni con un totale di 4,22 miliardi. Sommati ai 10,6 dei primi due giorni portano l'emissione a un totale di 14,8 miliardi. Sono 152.459 i contratti ...

Il Btp Valore è ancora richiesto, oggi sottoscritti già 2 miliardi Agenzia ANSA

Il Ftse Mib registra +0,07%. Sale l'attesa per Fed e Bce (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 giu - I dubbi sulla tenuta dell'economia globale fiaccano i listini europei, protagonisti di una se ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 giu - Continua a correre la domanda per il BTp Valore nel terzo giorno di collocamento. A fine giornata, sono arrivate sottoscrizioni per un importo pari a 4, ...