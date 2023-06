Il bomber sannita Maio ‘intravede’ il Vigorito | “Non so se è un sogno o un incubo”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUna promozione con vista sul Ciro. Francesco, attaccante classe ’93 del Pineto, potrebbe presto trovarsi di fronte all’emozione più forte della sua carriera. Cresciuto con la passione per il Benevento, di cui è tifoso fin da bambino, ha dato un contributo imponente al ‘double’ centrato dalla squadra abruzzese, che si è aggiudicata sia il campionato che la coppa Italia di serie D. “E’ stata una stagione grandiosa, peccato soltanto per la Poule Scudetto, la sconfitta in semifinale con il Sestri Levante ci ha tolto la possibilità di aggiungere la classica ciliegina sulla torta”, dice ad Anteprima24. Il futuro in realtà è ancora un nodo da sciogliere, ma la riconferma in serie C sarebbe più che meritata per un ragazzo che alla soglia dei trent’anni può dire di averne viste tante, se non tutte....