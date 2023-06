Il biografo di Messi è sicuro | “Va all’Inter Miami”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Doveva essere la settimana dell’approdo di Leoal calcio saudita, ma secondo il giornalista Guillem Balague,del campione argentino, il futuro della Pulce sarà negli Stati Uniti. “ha scelto la sua destinazione: Inter”, ha scritto nel pomeriggio Balague sul suo profilo Twitter. Dopo un’esperienza a luci e ombre al Psg,potrebbe quindi chiudere la sua carriera in Mls. Ma occhio alle sorprese. Pochi giorni fa infatti l’Equipe aveva parlato di un possibile asse tra Barcellona e Inter. Secondo lo scenario descritto dal quotidiano francese, la Pulce potrebbe firmare con il club statunitense per poi essere ceduto in prestito in Spagna. SportFace.