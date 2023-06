Il Bielsa greco in rotta sul Tottenham

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI - 'Mission impossibile' per Ange Postecoglou al Tottenham: il tecnico dei miracoli al Celtic ha un accordo per un biennale e diventerà il nuovo allenatore degli Spurs. Il 57enne-australiano dovrà riuscire a risollevare il club londinese dopo quattro anni di valzer in panchina e i fallimenti in serie di big come Josè Mourinho, Nuno Espirito Santo e Antonio Conte. Il 'Bielsa' come viene ribattezzato l'ex ct dell'Australia, in due stagioni a Glasgow ha vinto due volte la Premierhsip e quest'anno ha centrato il Treble scozzese. Trionfi non scontati, considerando che nel 2021 Postecoglu era subentrato allo scozzese John Lennon dopo una stagione disastrosa in cui il Celtic era uscito anzitempo dalle Coppe e in campionato aveva chiuso a 25 punti dai Rangers, capaci di interrompere il dominio dei cugini che durava da nove anni (come accaduto ...