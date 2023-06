Il Barcellona ha ricevuto la lettera della Juve in merito alla Superlega | il comunicato

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ilha emesso uninntus ricevuta inIlha emesso uninntus ricevuta in. IL– FC Barcelona conferma di averuna comunicazione firmata da Gianluca Ferrero, attuale presidententus, ieri, 6 giugno 2023. In conformità con gli obblighi attuali e contrattuali, FC Barcelona manterrà la massima riservatezza in ...

C'è una trincea in cui, fino a ieri, si trovavano Juventus, Real Madrid econ la Corte ... La Juventus ha smentito di averminacce di esclusione per cinque stagioni (una sorta di ......della Superlega ma soprattutto in relazione alle presunte minacce che il club avrebbedall'... con tanto di lettere inviate ae Real Madrid che con i bianconeri costituiscono ancora ...La novità diè stato il ritorno della Mercedes , che si è presentata al Montmelò con ... Marko si è soffermato poi sull'avvertimentodal suo pilota per aver superato i limiti della ...

Juve fuori dalla Superlega, il Barcellona: "Comunicazione ricevuta. Attendiamo la Corte europea" TUTTO mercato WEB

Di seguto il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società catalanta: "FC Barcelona conferma di aver ricevuto una comunicazione firmata da Gianluca Ferrero, attuale presidente della Juventus, ...Superlega Juve, il Barcellona riceve la lettera di Ferrero. Il comunicato del club spagnolo in risposta ai bianconeri Il Barcellona con un comunicato ufficiale ha risposto alla lettera della Juve firm ...