I top manager sono una minaccia sempre più grave alla cybersicurezza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI - Gli attacchi informatici non(solo) una battaglia tra spie, guardie e ladri. La realtà è più banale, ma non meno pericolosa: il fattore umano è coinvolto in tre incidenti informatici su quattro. È l'errore di singoli individui ad aprire le crepe nei sistemi di sicurezza. Lo afferma la 16sima edizione del Data Breach Investigations Report, firmato da Verizon Business. “I topuna” Le tecniche si fannopiù sofisticate, mabase cile debolezze. È l'ingegneria sociale, cioè la capacità di sfruttare la vulnerabilità umana a proprio vantaggio. È il caso, ad esempio, del phishing, una tecnica attuata dagli hacker che, con l'inganno, convincono la propria vittima a cliccare su link o allegati malevoli. ...

... attrice e dirigente sportiva ceca si è sposata in seconde nozze con Alessandro Nasi,della ...hair look della serata per Alena era da disco girl in white Quando la sposa ha messo su micro, ...L'ex di Buffon, che ormai da nove anni aveva una relazione con ilAlessandro Nasi , dal quale ha avuto nel 2020 anche una splendida bimba di nome Vivienne ... chocker brillante, micro, e ...... stando alle dichiarazioni didi alcune blockchain in una recente audizione al Congresso. L'... sui 26.000 dollari (crollata comunque di due terzi daldel 2002 a quota 69.000) mentre quasi ...

Top manager: 5 modi per distinguersi nel mondo del lavoro Uomo&Manager

I numeri del più importante social network per professionisti, che in due decadi ha rivoluzionato il panorama del recruiting e del mercato del lavoro, diventando anche un importante strumento di netwo ...Il libro scritto da Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager e 4.Manager insieme con l'avvocato Andrea Catizone e a cura della giornalista Silvia ...