I sacerdoti della tripla morale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nessuno vuole mettere una croce sulle spalle di Massimo D'Alema per le indagini che lo coinvolgono sull'"affaire"vendita di armi alla Colombia in cui si configurerebbe il reato di corruzione internazionale

... la prima parrocchia cattolica di Gerusalemme, dove fin del XVI secolo, per i bisognicomunità locale, erano già presentidi lingua araba. Infine, chiudono la mostra alcune preziose ...Il decanato Niguarda - Zara rappresenta infatti l'ultima tappavisita pastorale di mons. ... a visitare 12 decanati e 172 parrocchie, incontrando migliaia di fedeli,e religiosi e ...Le preghiere e le omelie dei. Che non sempre le piacciono anzi a volpadre te la deludono, ma non èperfezione che va in cerca, semmai di una risposta alla sofferenza che le strazia il ...

Austria: la Chiesa cattolica accoglie 28 nuovi sacerdoti nel corso di ... Servizio Informazione Religiosa

Dal prefetto apostolico di Ulan Bator il racconto dell’opera di guarigione spirituale portata avanti dalla Chiesa nel Paese asiatico, che il Papa visiterà a fine agosto ...Questa sera, nella Sala Rossa del Comune di Fossano, con il nostro Sindaco e Don Pino Pellegrino, ci siamo ritrovati per vivere un evento di straordinaria importanza. Presenti, a sorpresa per Don Pino ...