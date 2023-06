I ragazzi stanno male

'Sono molto orgoglioso dei miei- racconta coach Lasi - , perché io sono subentrato a coach ... Se i giocatori intantofesteggiando la promozione in serie B con i propri tifosi, non si ...Ma le cose nonesattamente così: non c'è una sola azione della guerra narrata nell'Iliade ... nato a Roma nel 1969, è poeta, autore di narrativa per adulti e. Oltre ad aver raccontato e ......Spagnoli assediata quotidianamente da centinaia di ragazzini provenienti da ovunque Dove... paiono altrettanto lineari e scontati gli studi che ci dicono che il 31 percento dei...

Lo vogliamo capire o no che tanti ragazzi stanno male – di Enrico Galiano Il Libraio

La promozione per il classico Carducci e l’Istituto geometri Niccolini. L’assessora Luti: "È rivolta ai ragazzi delle terze medie che scelgono. uno dei due istituti. Un modo per contrastare i numeri b ...E’ da anni che mi illudo di poter lottare contro l’inesorabile futuro di tristezza e desolazione cui i ragazzi di questa terra sono destinati. Da un anno a questa parte la mia missione da Don Chisciot ...