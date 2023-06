I ragazzi di Gioventù Nazionale contro Gualtieri “Roma abbandonata | come questo parcheggio…”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Idisi sono dati appuntamento oggi pomeriggio nei pressi di piazza San Giovanni per il primo di una serie sit-in di protestala totale inerzia del Sindaco diRoberto. “Manifestiamo oggiil degrado della città con un blitz mirato a sensibilizzare la popolazione sull’annosa questione dei troppi stabili abbandonati in città, per– spiega Francesco Todde, presidenteno di– partiamo dal parcheggio multipiano di via Magnagrecia che da anni versa in stato di abbandono”. L’area in questione è stata oggetto di numerosi interventi di messa in sicurezza viste le sue condizioni precarie, nel corso degli ...