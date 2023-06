(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dal punto di vista degli avanzamenti conoscitivi, viviamo tempi meravigliosi. Recentemente, è stata scoperta SPT0418-47, una galassia giovane ed estremamente distante da noi. La luce che da quella arriva a noi è distorta a formare un anello dall’effetto gravitazionale causato da un’altra galassia interposta fra noi e SPT0418-47; questo effetto, oltre che introdurre una distorsione, funziona da lente, permettendoci di osservare molto bene un oggetto lontanissimo, che altrimenti sarebbe scarsamente visibile, e aumentando nel caso specifico la luce della galassia più lontana di 30 volte, rispetto a quanto accadrebbe in assenza di lente gravitazionale. Conoscendo le leggi che danno origine alla distorsione dell’immagine in questione, gli astronomi nel 2020 hanno potuto ricostruire lo stato di questa galassia in epoca corrispondente a meno di 1.5 miliardi di anni dopo il Big Bang, ovvero ...

I precursori chimici delle prime galassie rivoluzionano la nostra idea del cosmo Il Foglio

Il James Webb Telescope ha scoperto nelle polveri interstellari molecole di carbonio da cui si sarebbe innescata l’evoluzione darwiniana. Già all’inizio dell’universo la versatilità degli elementi ave ...Giuseppe Olivi fu uno dei più celebri naturalisti del suo tempo, al punto che prima di morire giovanissimo, a causa della Tisi, a soli ventisei anni, era già divenuto membro di ...