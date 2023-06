I numeri yankee contro i valori all’italiana | il divorzio tra Maldini e il Milan è uno scontro culturale

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 giugno 2023) C’è stato un tempo (fino all’altro ieri, tipo) in cui il giornalista puntava il microfono in faccia a Pioli e a muso duro gli chiedeva: «Quanto si sente orgoglioso Pioli di essere rappresentato da un uomo di sport come?» E Pioli, unto dalla commozione, ribatteva: «Sull’integrità morale di Paolo nessuno può esprimere dei dubbi. È una persona che ha tanto dentro, ha tanti». Vaglielo a spiegare, adesso, a Gerry Cardinale che in Italia abbiamo il calcio morale. I manager santi e gli allenatori madonne. I leader della spiritualità candeggiati in sala stampa. Che la Serie A “Made in Italy” (davvero, sì: il Governo investirà 10 milioni per chiamarla così…) sarebbe una specie di conferenza episcopale italiana. Quelli sono americani. Valore per loro ha tutt’altro significato: non c’è esperanto che tenga, una lingua comune. Siamo in una frattura ...