I finalisti del torneo dell’Accademia Protagonisti alla Cittadella i talenti del futuro

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Siamo ormai arrivati all’ atto finale. Giovedì 8 giugno sarà il giorno delle finali al Tennis 2023 a curadello Sport e ladello Sport si veste a festa per il gran finale. Appuntamento aperto a tutti dalle 17 in avanti in via Monte Gleno: ingresso gratuito e possibilità di cenare nella struttura. “Dopo 45 edizioni possiamo dire di essere rodati, la Solidarietà è il valore aggiunto che porta sempre la gente al nostro– spiega Giovanni Licini -. In questi ultimi giorni abbiamo visto le migliori ragazze a livello italiano dell’Under 16. La presenza degli ospiti è sempre stata numerosa, anche più degli ultimi anni. Ci aspetta il Gran Galà con più di 500 persone e due Ministri, Giorgetti e Abodi. Saranno premiati i Golden Vip: Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Mazza, patron della ...

ROMA - I cinquePremio Strega sono: Rosella Postorino con 'Mi limitavo ad amare te' edito da Feltrinelli; Ada d'Adamo con 'Come d'aria' edito da Elliot; Maria Grazia Calandrone con 'Dove non mi hai ...Mario Desiati, presidente di seggio e vincitore della precedente edizione, ha proclamato i cinque. L'elezionelibro vincitore si svolgerà giovedì 6 luglio al Museo Nazionale Etrusco di ......Solimine scegliere i 12I dodici libri selezionati saranno annunciati il prossimo 30 marzo in una conferenza stampa che si terrà presso la Camera di Commercio di Roma nella SalaTempio ...

Postorino guida la cinquina dei finalisti del Premio Strega - Libri Agenzia ANSA

si confermano protagonisti del Premio Strega nella serata di Benevento. Sotto l’attenta supervisione della professoressa Mara Lo Russo i dieci allievi hanno letto le opere in concorso e si sono ...In testa per ora il libro di Rosella Postorino davanti a quello di Ada D'Adamo, scomparsa ad aprile. Seguono Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio e Romana Petri. Il 6 luglio la finale nella sede s ...