I Donnalisi rinunciano al regalo dei fan per un gesto solidale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ihanno pensato di utilizzare il denaro raccolto dai loro fan per fare loro unper unbenefico Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno pensato di destinare una somma a favore del comune di Faenza per dare un aiuto concreto alla popolazione dell’Emilia-Romagna colpita dall’alluvione. I fan deiinfatti hanno raccolto dei soldi per regalare alla coppia un viaggio, ma questa somma, come spiegano Antonella e Edoardo su Instagram in un video, è diventata più alta del previsto e da lì il pensiero si è rivolto a chi ha realmente bisogno. https://361magazine.com/wp-content/uploads/2023/06/.mp4 In totale la coppia con l’aiuto dei loro fan ha raccolto 4mila euro e ha eseguito il bonifico proprio in queste ore. Unbello che ha colpito i ...