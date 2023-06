I 3 trucchi per capire se il vino è buono quando lo assaggi al ristorante e fare bella figura

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Non c’è ottima cena se non accompagnata da un buon. Sesei alnon sai mai come comportartilo, ecco cosa deviLa situazione la conosciamo tutti. Andiamo in unelegante, ci accomodiamo e iniziamo a sfogliare il menù e la carta dei vini, cercando di scegliere pietanze e bevande abbinate così da risultare anche noi un po’ eleganti e di classe. Arriva il cameriere e prende le nostre ordinazioni poi, prima di servire le pietanze, ci porta a tavola la bottiglia diche abbiamo chiesto, la apre di fronte a noi e fa la fatidica domanda: “Chia?“., comese èloal ...