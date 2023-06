(Di mercoledì 7 giugno 2023) Game, set, match nel Campionato di Serie A1 2022-2023 disuè infattid’Italia per il secondo anno consecutivo dopo aver regolato Forte Dei Marmi in-4 nella Finale scudetto, arginandola per 4-3 sfatando il tabù di unafino a questo momento stregata. Una sfida accesissima quella andata in scena tra le due compagini in Toscana. In tal senso sono i padroni di casa che iniziano meglio, andando in vantaggio al 2:.30 con Ambrosio e raddoppiando al 17:49a Rossi.però rimane concentrata e, al 15:50, accorcia le distanze con Garcia Santos Pinto. Iritornano dunque in palla, andando a caccia di un pareggio arrivato praticamente allo scadere della prima frazione, complice ...

Quella A LPSLeague conquistata inma sfumata per scelta del Varese sarà comunque il prossimo campionato disputato da uno dei maggiori protagonisti della stagione giallonera, Marco Franchini. Il ...Con una vittoria ciascuna, tornano ad affrontarsi in parità nella serie delle cinque gare per la terza partita della finale play off del campionato disuil Trissino ed il Forte di Marmi. La partita, come quella di mercoledì sera, è in programma ancora al PalaDante domenica alle 18.... il tutto allietato da musica, dolci e buffet, oltre ai giochi più tradizionali come il calciobalilla, ladi biglie, il ping - pong e l'air -. Ampio carnet di iniziative di Welfare per ...

Hockey pista: Trissino è ancora Campione d'Italia! I veneti vincono gara-4 grazie a Giulio Cocco OA Sport

Game, set, match nel Campionato di Serie A1 2022-2023 di hockey su pista. Trissino è infatti Campione d’Italia per il secondo anno consecutivo dopo aver regolato Forte Dei Marmi in gara-4 nella Finale ...Per i vicentini mercoledì 7 giugno primo match-point scudetto. Il Trissino per vincere deve violare una pista stregata da un anno. Dalle ore 20:45 al PalaForte la quarta gara, dove è previsto il tutto ...