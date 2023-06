“Ho metastasi al cervello” L’annuncio devastante dall’amata attrice | “Tanta paura di morire”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Era il 2015 quando Shannen Doherty ha comunicato ai suoi milioni di affezionatissimi ammiratori che una brutta malattia stava per cambiarle per sempre la vita. Il cancro da quel triste momento si è insinuato nel suo quotidiano. Una battaglia di anni, riprese e ricadute. Poi il quarto stadio e ora laal. Un aggiornamento più drammatico non poteva esserci per l’infinità di fan che stanno seguendo Shannen Doherty nella sua lotta contro il cancro. Ormai, come lei aveva previsto, si sta estendendo senza pietà e i controlli pesano sempre di più per l’52enne, che però continua ad essere un esempio di coraggio. Shannen Doherty e la malattia, il terribile annuncio L’iconica interprete della serie televisiva Streghe, come di una lunga serie di fiction e film famosi in tutto il mondo, ha aggiornato i fan su ...