Hera e Autogrill firmano protocollo intesa per sostenibilità ambientale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) -, leader nella ristorazione per chi viaggia, e il Gruppo, una delle maggiori multiutility italiane, hanno firmato oggi und'per collaborare su iniziative in ambito di economia circolare, mobilità sostenibile e comunicazione, in coerenza con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile definiti dall'Agenda Onu 2030. L'accordo tra le due realtà, impegnate da tempo a garantire con i propri progetti una transizione verso un'economia sempre più circolare, si legge in una nota, avrà una durata di un anno e prevede lo sviluppo graduale di una serie di azioni ambientali nei circa 390 punti di ristorazione dipresenti sul territorio nazionale. Oltre a soluzioni di efficientamento nella gestione dei rifiuti, riciclo ...

In quest'ottica, l'impegno congiunto die del Grupposui temi dell'economia circolare può essere una risposta ai bisogni delle comunità e alle sfide della società. Con questa intesa, ...e il gruppohanno siglato un protocollo d'intesa sull'economia circolare, sulla mobilità sostenibile e sulla comunicazione ambientale in linea con gli obiettivi dell'agenda 2030 dell'...

