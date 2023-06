Helen Sharpe torna in New Amsterdam 5 | ecco come

Dalla dolcezza e determinazione dell'oncologa( Freema Agyeman che potreste aver già amato in Sense8 e Doctor Who ), alla responsabile del pronto soccorso, agguerrita e con un passato ...... Iggy e Reynolds si schierano al fianco di Max mentre affronta le conseguenze della decisione di. Intanto Bloom continua a chiedere ospitalità agli amici perché preferisce non dormire ...... nell'ultimo episodio della quarta stagione di New Amsterdam , Max (interpretato da Ryan Eggold ) stava per coronare il suo nuovo sogno d'amore con la Dott.ssa( Freema Agyeman ). In ...

Helen Sharpe torna in New Amsterdam 5: il personaggio interpretato da Freema Agyeman appare nella quinta stagione per chiudere la storia.La lunga attesa è finita: a un anno esatto dopo il finale della quarta stagione, il capitolo conclusivo di New Amsterdam debutta questa sera (mercoledì 7 ...