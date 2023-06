Harry in tribunale a Londra | cosa ha detto? «Dicevano che mio padre non era Carlo | ho avuto paura di essere cacciato dalla famiglia»

Abbonati per leggere anche Leggi anche Il principeincontro i tabloid, nel nome di Diana. Ma per Carlo è "una mossa suicida"e Meghan, continuano le voci sul loro possibile ......principelo ha detto all'alta Corte di Londra nella causa contro il gruppo editoriale del tabloid Mirror . Il duca di Sussex, primo membro della famiglia reale a essere interrogato in...Alta tensione al Rolls Buildings nel centro di Londra:d'Inghilterra testimonia nel processo per presunto hacking telefonico da parte del Mirror ...- primo reale britannico a finire in...

Principe Harry in tribunale, le accuse contro il governo inglese Il Tempo

Si è fatto attendere ma, alla fine, il principe Harry ha lanciato il suo attacco contro la stampa e soprattutto contro il governo, bollandolo come "il peggiore”.Alta tensione al Rolls Buildings nel centro di Londra: Harry d’Inghilterra testimonia nel processo per presunto hacking telefonico da parte del ...