Gundogan | «Inter sa come si vince Attenti a un fattore»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ilkayha parlato di nuovo in vista della finale di sabato trae Manchester City, valevole per la UEFA Champions League. Il centrocampista tedesco, ai microfoni ufficiali del club, ha posto in particolar modo l’accento sulla qualità più pericolosa dei nerazzurri. CONCENTRAZIONE MASSIMA – Questo il pensiero di Ilkaysull’: «Non sono arrivati in finale per caso. Hanno grandi qualità e anche se non sono riusciti are il campionato hanno vinto la Coppa Italia. Sono una squadra che sasi vincono i titoli. Hanno un modo di giocare molto aggressivo. Potranno anche concentrarsi sulla fase difensiva, ma davanti hanno giocatori di altissima qualità. Sono una squadra molto quadrata. Non concedono molti gol, quindi non sarà facile. Sappiamo che saranno felici ...