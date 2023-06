(Di mercoledì 7 giugno 2023) – “Questi giorni ho avutoincontri internazionali: @BilldeBlasio, @Orrego, Elizabeth K. T. Sackey, Mahrijemal Mamedova. Expo 2030, ambiente, cultura, inclusione, al centro dei. Il cambiamento parte dalle nostre città e dalla loro collaborazione a”. Così in un tweet il sindaco di Roma Roberto(nella foto). (Com/Red/Dire)

Ecco perché è importante chesia commissario. Questo ci aiuta a realizzare gli impianti ... non a caso per la prima volta c'è un Piano industriale e investimentiper questa azienda ...Spesso, però, i bassi corrispondono a dei cambiamentiche stiamo attuando, di cui non posso parlare'. Così il sindaco di Roma Robertonell'intervista di Paolo Liguori a Tgcom24 . ...Dopo le pesanti proteste delle scorse settimane , con più di 100mila firme raccolte, il sindacoha limato la prima bozza, con alcune aperture, e messo appunto un nuovo testo ...

Gualtieri: Importanti colloqui per cambiamenti a livello globale RomaDailyNews

“Questi giorni ho avuto importanti incontri internazionali: @BilldeBlasio, @Orrego, Elizabeth K. T. Sackey, Mahrijemal Mamedova. Expo 2030, ambiente, cultura, inclusione, al centro dei colloqui. Il ...Segui Tag24 anche sui social Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri punta dritto sulla questione rifiuti a Roma, annunciando che la gara per il progetto del termovalorizzatore si svolgerà ad agosto. Il ...