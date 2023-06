(Di mercoledì 7 giugno 2023) Appuntamento giovedì 6 giugno con la, l'offerta per l'estatedel Polo Passeggeri delFs. Durante l'evento, in diretta a streaming dalle ore 11.30 su ANSA.it e sui canali social dell'Agenzia saranno illustrate le principali novità offerte da Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del Sud Est per le vacanze estive e non solo. Il nuovo orario prenderà il via ...

Appuntamento giovedì 6 giugno con la Summer Experience 2023, l'offerta per l'estate 2023 del Polo Passeggeri delFs. Durante l'evento, in diretta a streaming dalle ore 11.30 su ANSA.it e sui canali social dell'Agenzia saranno illustrate le principali novità offerte da Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del ...Il Festival, inoltre, in un momento in cui il sistema dei beni culturali è stato gravemente ... e il 26 giugno al Chiostro di Francesco di Cesena con ildel Barrio con uno spettacolo di ...di Giulia Anzani Proposta dal Teatro Gerolamo ,anche a Milano la psicocamminata urbana denominata Walking Thérapie . Sono previste sei ...si propone come una camminata terapeutica di, ...

Gruppo Fs, arriva la Summer Experience 2023 - Economia Agenzia ANSA

Appuntamento giovedì 6 giugno con la Summer Experience 2023, l'offerta per l'estate 2023 del Polo Passeggeri del Gruppo Fs. Durante l'evento, in diretta a streaming dalle ore 11.30 su ANSA. (ANSA) ...Invece, per una famiglia o un gruppo di amici con bambini di ogni età al seguito ... conta oltre 40 attrazioni distribuite in 5 grandi aree (e altre sono in arrivo già dall’estate 2023. In origine era ...