Golf | Trump mediatore nella pace tra Pga Tour e Liv saudita

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ètra Stati Uniti e sauditi nel mondo del: dopo due anni di scontri e litigi, è giunto “un accordo storico”, volto non solo “a porre fine ai contenziosi in atto”, ma anche ad “unificare il gioco del, su base globale”, con “una nuova entità a scopo di lucro di proprietà collettiva per garantire che tutti le parti interessate beneficiano di un modello che offre la massima esaltazione e competizione tra i migliori giocatori al mondo”. Sotterrano l’ascia di guerra ildei tornei tradizionali a 72 buche del PGAe DP World, con un montepremi negli Stati Uniti di 428 milioni di dollari più 145 di bonus, e quello ispirato da Riad e dall’ex presidente americano Donald, che investe un miliardo di budget su gare a squadre, franchigie tipo ...

Sotto l'ombrello delmainstream, sarà legittimato. Donaldsi è unito a Mickelson nell'esprimere la sua gioia: ciò dovrebbe alzare una bandiera rossa per tutti i soggetti coinvolti'. Il ...Una vera e propria Superlega del, come non era riuscita al calcio.

Sotterrano l'ascia di guerra il golf dei tornei tradizionali a 72 buche del Pga Tour e Dp World Tour, con un montepremi negli Usa di 428 milioni di dollari ...Finisce la lotta che stava spaccando il golf, con tanti campioni espulsi dal circuito tradizionale: accordo tra Pga Tour, DP World Tour e il Public Investment ...