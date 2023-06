Golf | l’accordo PGA Tour-DP World Tour-LIV Golf tra reazioni negative e conseguenze

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Di ieri è una delle notizie più clamorose, anzi la più clamorosa, della storia degli ultimi due anni ditra le sue ormai immense divisioni. PGA, DPe LIVhanno stretto un vero e proprio accordo di pace, che nelle intenzioni pone fine ai contenziosi in atto e unifica questo sport a livello globale. In sostanza, i tre enti (per la LIVè il Public Investment Fund arabo) si sono accordate per riunire in un’unica proprietà le varie attività commerciali. In questa fase iniziale il PIF sarà investitore esclusivo della nuova entità con Yasir Al-Rumayyan, suo governatore, che ne sarà presidente e Jay Mohanan, commissioner del PGA, nel ruolo ...

A sancire, un comunicato congiunto di PGA Tour, DP World Tour e LIV, per il quale 'si crea una partnership per un'organizzazione che porterà benefici a tutti' che introduce anche il ...Per il Guardian, il Telegraph e il New York Timescon il Liv'è un segnale che la resistenza alla ricchezza illimitata dei sauditi è ormai inutile' RALEIGH, NORTH CAROLINA - JUNE 04: Brad Hopfinger plays out of a bunker on the ninth ...Dopo due anni dove è accaduto di tutto (minacce, insulti, licenziamenti, denunce e contro - denunce) PGA Tour e LIVhanno annunciato'intenzione di fondersi in una ...