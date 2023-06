Gli ucraini hanno fatto saltare il Nord Stream?

... attende un accordo definitivo conalleati, compreso 'un accordo congiunto conStati Uniti'.G7 che Washington ha sostenuto programmi di addestramento alleato congiunto per i piloti......molti parlano ucraino e russo e in considerazione del fatto che sono un obiettivo pregiato per... il gigante nordamericano ospita quasi due milioni di. I suoi membri si occupano anche di ..., ha detto, hanno persino condotto un attacco di prova con un lanciatore HIMARS su una delle paratie della diga di Nova Kakhovka, praticando tre squarci nel metallo per vedere se si ...

Controffensiva ucraina, Mosca: "Fermato attacco su vasta scala". Vaticano: Cardinal Zuppi a Kiev - Bombardamenti russi, un morto e 9 feriti nella regione di Kharkiv - Bombardamenti russi, un morto e 9 feriti nella regione di Kharkiv RaiNews

Tajani ha ribadito che occorre puntare su “una pace giusta” con i russi che devono ritirare le proprie truppe dall’Ucraina Lo ho ha detto il ministro degli… Leggi ...La diga è saltata nella notte. Un boato e, impetuoso, lo scrosciare dell’acqua del fiume Dnipro. Che dal bacino di raccolta della centrale elettrica esce, inarrestabile, e si riversa a ...