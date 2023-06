Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e gli Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Per lo svolgimento dell’esame dideldi, la sottocommissione predispone, in caso di candidati con disabilità (D.M. 741/2017, art. 14), se necessario, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali (co. 1). Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame die del conseguimento del diploma finale (co. 3). Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame diviene rilasciato un attedi credito formativo, che è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di ...