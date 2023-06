Giuntoli | Osimhen | il nuovo tecnico De Laurentiis | il tempo stringe

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Come se fosse l'amico Carlo Verdone, il prossimo mese ben varrebbe la realizzazione di una serie tv. 'Vita da Aurelio', il titolo suona anche bene. Sono giorni intensi, per De, in cui si ...

... andrà definita quella di Victor. Nei prossimi giorni è in programma un incontro con l'... Leggi anche De Laurentiis fa muro:- Juve, è arrivato il primo no I marchi italiani tornano a ...Il rinnovonon si è sbilanciato nell'ultima uscita pubblica, al termine della sfida con ... Leggi anche Non soloe non solo Juve: ecco tutti i no di mercato di De Laurentiis PROMO ...... e la risoluzione del rapporto col ds. Situazioni in divenire, senza dimenticare la presentazione del ritiro in Abruzzo prevista per domani e le situazioni relative a calciatori come...

Dopo Spalletti e Giuntoli partirà anche Osimhen Il rinnovo non si ... IlNapolista

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Quando Aurelio De Laurentiis gli affidò il ruolo di direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli era un dirigente emergente, che aveva scoperto la serie A con il Carpi ...