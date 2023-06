Giuntoli è in stallo ma ora per il Napoli c’è anche Massara Corrmezz

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il futuro die il ruolo di direttore sportivo nel. Ora sul mercato c’è l’ormai ex Milan. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno. Oltre all’allenatore, c’è il fronte aperto riguardo al direttore sportivo.è in vacanza a Capri, poi andrà ad Istanbul per vedere la finale di Champions League, De Laurentiis al momento non sembra intenzionato a liberarlo. Si è creata una situazione di, la Juventus, che ha già un accordo con, attende l’evolversi dei fatti mentre nel giro dei direttori sportivi c’è da aggiungere il profilo di Frederic, «liberato» dal Milan insieme a Maldini. Ilpuò diventare un’opzione se De Laurentiis dovesse concedere il via libera a, la stessa Juventus ...

E anche il direttore sportivo Cristianoè pronto a lasciare Napoli, nonostante un ... In questa fase di, il #Napoli e l'#AstonVilla hanno chiesto informazioni al #Villarreal per #...In pole il tecnico viola, l'alternativa è Benitez.pure sul mercato: il ds è separato in casa e insiste per andare ...... le trattative per il rinnovo sono in fase di. L'accordo attuale scadrà nel 2024 e il Napoli,...l'ha seguito a lungo e De Laurentiis potrebbe compiere un passo deciso con un'offerta di ...

Juve, Giuntoli ancora in stallo: si attende De Laurentiis, ma intanto Manna... ilBianconero

Tiene banco la questione riguardante l'approdo di Giuntoli alla Juventus, ma prima De Laurentiis deve liberarlo dal contratto col Napoli ...Il braccio di ferro De Laurentiis – Giuntoli resta al momento in una situazione di stallo. Da qui passa il futuro della società, anzi delle due società. Il Napoli, dopo il congedo ormai ufficializzato ...