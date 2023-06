Giulia uccisa con un coltello da cucina | carabinieri sequestrano tutto il set

La procura di Milano è orientata a chiederlo per Alessandro Impagnatiello, l'uomo accusato dell'omicidio della compagnaTramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanzaa coltellate ...Il caso dell'omicidio diTramontano, comunque, stando a quanto riferito in Procura, "è chiuso". Anche se mancano da approfondire eventuali profili di favoreggiamento che, ad ogni modo, ...... a Senago, in cuiTramontano, 29enne incinta di 7 mesi, sarebbe statadal compagno Alessandro Impagnatiello nella notte tra il 27 e il 28 maggio. I rilievi si sono estesi anche al box e ...

Giulia Tramontano, in un tombino a Milano patente e bancomat della ragazza | L'arma del delitto in una coltelliera TGCOM

Le analisi confermeranno se si tratti effettivamente del coltello usato per uccidere Giulia. Nella casa di Senago è stato sequestrato anche lo zaino di Impagnatiello, in pelle, quello da cui i ...Davanti all'appartamento di via Novella a Senago, quello in cui è stata uccisa Giulia Tramontano, c'è da giorni un insolito via vai di persone. Giornalisti, ...